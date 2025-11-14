Эпицентр нашел главного виновника неудач в УПЛ
Дебютант не знає перемог в домашніх іграх
около 17 часов назад
Фото - ФК Эпицентр (2025/2026)
Эпицентр договаривается с Левым Берегом о проведении матча 13 тура УПЛ против Металлиста 1925 в Киеве, сообщает Sport.ua.
Новичок УПЛ, который проиграл все шесть матчей в Тернополе, рассматривает возможность изменить место проведения домашних матчей.
Переговоры между обоими клубами уже вышли на финишную прямую.
Отмечается, что во второй половине сезона Эпицентр рассчитывает играть в Каменце-Подольском.
