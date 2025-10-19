В девятом туре чемпионата Украины Карпаты сыграли с Эпицентром. В первом тайме хозяева владели преимуществом, но не смогли его воплотить в голы, и команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Во второй половине встречи игра оживилась. На 51-й минуте Карпаты забили, но после проверки VAR гол был отменен. Эпицентр быстро ответил: за четыре минуты команда дважды поразила ворота львов — сначала отличился Миронюк, а затем Климець с аналогичной позиции отправил мяч в сетку.

Через минуту Карпаты сравняли счет: Пауло Витор оказался самым расторопным на добивании и принес своей команде гол.

На последних минутах основного времени Эпицентр забил третий гол и решил судьбу поединка. Мороз из угла штрафной площади точно пробил в дальний угол.

Больше команды не забивали и финальный свисток зафиксировал победу Эпицентра.

Украинская Премьер-Лига, девятый тур

Карпаты — Эпицентр — 1:3

Голы: Витор, 62 — Миронюк, 57, Климець, 61, Мороз, 85