Эпицентр отреагировал на слухи вокруг будущего в клубе из Каменец-Подольского главного тренера Сергея Нагорняка.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с руководством клуба Нагорняк услышал «намек» на то, что он должен исправить турнирную ситуацию и получил на это срок в три матча.

«Руководство футбольного клуба ФК Эпицентр выражает всем своё уважение и хочет обратить внимание на сообщения, которые начали появляться в последнее время в некоторых средствах массовой информации.

Речь идет о каком-то «намёке» главному тренеру ФК Эпицентр Сергею Нагорняку, что он будет уволен с должности, если в ближайших трёх турах команда не наберет как можно больше очков.

Официально заявляем: никаких намёков со стороны руководства ФК Эпицентр Сергею Нагорняку не было, как и разговоров о завершении нашего многолетнего сотрудничества.

Мы полностью доверяем тренерскому штабу ФК Эпицентр во главе с Сергеем Николаевичем и с пониманием относимся к той турнирной ситуации, в которой оказалась наша команда.

Верим, что именно под руководством Сергея Нагорняка и его тренерского штаба футбольный клуб Эпицентр продолжит своё развитие и непременно будет радовать своих поклонников победами в Украинской Премьер-лиге.

Обращаемся отдельно и к представителям медиа. Если у вас возникают вопросы по поводу ситуации в нашем клубе, обращайтесь за официальными комментариями к пресс-службе ФК Эпицентр, которая предоставит ответы на них», – говорится в заявлении клуба.