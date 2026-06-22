Павел Василенко

Пресс-служба Эпицентра сообщила о подписании контракта с албанским центральным защитником Серьяном Репаем.

Для Репая Эпицентр стал первым зарубежным клубом, ранее он выступал только за албанские команды (Влазния, Аполония и Вора). Условия соглашения официально не сообщаются.

25-летний Репай в прошлом сезоне отдал одну результативную передачу в 34 матчах за Вору. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 250 тысяч евро.

Эпицентр, который проводил дебютную кампанию на уровне Украинской Премьер-лиги, занял итоговое 10-е место с 32 очками и сохранил прописку в элите.