Эпицентр во время зимнего перерыва ожидают кадровые изменения, сообщает «ТаТоТаке».

Расположение новичка УПЛ может покинуть вингер Денис Янаков, который получал мало игрового времени от главного тренера Сергея Нагорняка.

Чемпион Первой лиги после полугода в элитном дивизионе может потерять защитника Александра Климеца, на которого есть спрос от других клубов. Эпицентр планирует продлить контракт с 25-летним фулбеком.

Эпицентр, несмотря на слухи, не планирует расставаться с вингером Андреем Борячуком, который получит возможность доказать профпригодность на сборах в Турции.

Капитан дебютанта УПЛ перенес операцию после последнего матча года.