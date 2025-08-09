Эпицентр проиграл и второй свой матч в УПЛ. На этот раз минимальную победу одержал ЛНЗ
Ранее лишь один мяч новичку, которого хватило для победы, забил бронзовый призер прошлого сезона Шахтер
30 минут назад
Во втором туре украинской Премьер-лиги ЛНЗ на своем поле минимально победил Эпицентр.
Новичок элитного дивизиона после поражения от Шахтера (0:1) получил второй шанс набрать первое очко. Однако снова команда Сергея Нагорняка им не воспользовалась.
Единственный гол был оформлен в середине первого тайма: после нереализованного пенальти Яшари мяч снова отскочил к полузащитнику, который точным ударом с добивания открыл счет. Во втором тайме хозяева могли удвоить преимущество, но гол Кравчука на 83-й минуте не засчитали из-за офсайда. Игра завершилась уверенной, хоть и минимальной, победой ЛНЗ.
ЛНЗ набрал четыре очка и приблизился к лидеру Динамо (6) в турнирной таблице. У половины команд лиги есть по матчу в запасе.
УПЛ, второй тур
ЛНЗ – Эпицентр 1:0
Гол: Яшари, 22
ЛНЗ: Ледвий, Пасич, Дидык, Муравский, Кузик, Ноникашвили, Танковский (Рябов 59), Яшари (Горин 81), Эйнел (Проспер 59), Беннетт, Ассинор (Кравчук 69)
Эпицентр: Белик, Танчик, Григоращук, Мороз (Сидун 81), Клименец, Запорожец (Демченко 81), Коч, Хоакинете (Янаков 71), Миронюк, Бендера (Беженар 46), Борячук (Кристин 90+1)
Предупреждения: Пасич 87, Кравчук 90+1 – Григоращук 79
