Сергей Стаднюк

Во втором туре украинской Премьер-лиги ЛНЗ на своем поле минимально победил Эпицентр.

Новичок элитного дивизиона после поражения от Шахтера (0:1) получил второй шанс набрать первое очко. Однако снова команда Сергея Нагорняка им не воспользовалась.

Единственный гол был оформлен в середине первого тайма: после нереализованного пенальти Яшари мяч снова отскочил к полузащитнику, который точным ударом с добивания открыл счет. Во втором тайме хозяева могли удвоить преимущество, но гол Кравчука на 83-й минуте не засчитали из-за офсайда. Игра завершилась уверенной, хоть и минимальной, победой ЛНЗ.

ЛНЗ набрал четыре очка и приблизился к лидеру Динамо (6) в турнирной таблице. У половины команд лиги есть по матчу в запасе.

УПЛ, второй тур

ЛНЗ – Эпицентр 1:0

Гол: Яшари, 22

ЛНЗ: Ледвий, Пасич, Дидык, Муравский, Кузик, Ноникашвили, Танковский (Рябов 59), Яшари (Горин 81), Эйнел (Проспер 59), Беннетт, Ассинор (Кравчук 69)

Эпицентр: Белик, Танчик, Григоращук, Мороз (Сидун 81), Клименец, Запорожец (Демченко 81), Коч, Хоакинете (Янаков 71), Миронюк, Бендера (Беженар 46), Борячук (Кристин 90+1)

Предупреждения: Пасич 87, Кравчук 90+1 – Григоращук 79

Обзор матча будет доступен на странице события ЛНЗ – Эпицентр.