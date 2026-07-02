Павел Василенко

В сезоне 2026/27 Эпицентр будет проводить домашние матчи на своей территории. Команда будет принимать соперников на городском стадионе имени Г. Тонкочеева, расположенном в Каменце-Подольском.

«Мы уверены, что трибуны родной арены всегда будут заполнены, а наша команда будет радовать болельщиков и поклонниц блестящей игрой и положительными результатами. Спасибо всем, кто приложил максимум усилий для того, чтобы Эпицентр вернулся в Каменец-Подольский. Благодарны всем, кто помогает нам и дальше развивать футбол не только в городе, но и на Хмельнитчине и в других регионах Украины. Вместе мы — мощная сила, которая непременно приведет нас к покорению новых высот!» — говорится в заявлении клуба.

В прошлом сезоне Эпицентр был вынужден проводить свои домашние матчи на других стадионах Украины – в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича и в Киеве на «Арене Левый Берег».

В матче первого тура УПЛ 2026/27 команда Сергея Нагорняка на своем поле примет киевскую Оболонь. Базовая дата тура – 1 августа.