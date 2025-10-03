Эпицентр в рамках 8 тура УПЛ встречался с Зарей. Матч в Тернополе завершился со счетом 1:2.

Команда Виктора Скрипника до перерыва смогла обеспечить себе комфортное преимущество в счете, когда Анджушич уже на 5-й минуте наказал защитника Эпицентра за позиционную ошибку и обыграл вратаря соперников.

Заря на 33-й минуте смогла развить успех благодаря голу Вантуха. Фланговый защитник подключился к атаке и результативным ударом оформил второй гол в этой встрече.

После перерыва Заря решила играть по счету, позволив Эпицентру лишь последним ударом в встрече сократить отставание в счете - Монтанья не позволил Сапутину провести матч без пропущенного гола.

УПЛ. 8 тур

Эпицентр - Заря 1:2

Голы: Монтанья, 90+3 - Анджушич, 5, Вантух, 33

