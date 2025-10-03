Главный тренер Зари Виктор Скрипник подвел итоги матча 8 тура УПЛ против Эпицентра (2:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Хочется каждый раз так играть. У нас так получилось в Кропивницком против Полтавы - забили первый гол, и ребята успокоились. Уважение моим ребятам, сегодня против мяча играли очень хорошо.

Мы понимали, что Эпицентр играет в агрессивный футбол. В матче с Кривбассом 2:5 на табло - а они играют вперед. Так что мы это понимали, и ребята это доказывали - что они никогда не останавливаются, пытаются играть вперед, играют в футбол. Но мы удачно пользовались пространством, у нас были хорошие контратаки. Но те ошибки, которые есть - когда ты выигрываешь, ты на них уже не смотришь. Мы довольны и смотрим дальше.

Эпицентр меня не удивил, он всегда играет вперед. Так что те голы, которые мы забили - это очень хорошо, но, еще раз говорю, самое важное - что мы победили, - рассказал Скрипник.