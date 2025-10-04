Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк подвел итоги матча 8 тура УПЛ против Зари (1:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Нам сложно даются матчи. Снова пропускаем после грубых ошибок в защите, после провала. Потом уже перестроились немного, взяли под контроль игру. Во втором тайме поблагодарил ребят – во втором тайме полностью имели преимущество. К сожалению, забили только в конце.

Благодарен ребятам за второй тайм, но просто эти ошибки… В каждой игре ошибки очень грубые в защите – и это не добавляет команде никакой уверенности. Но я уверен, что если мы будем играть так, как во втором тайме, с таким желанием, не бояться рисковать – думаю, что у нас победы придут

Я не могу объяснить суть этих ошибок. Одни и те же люди ошибаются – и это очень тяжело. Трудно нам дается всё, трудно даются голы. Команда старается в атаке, но эти грубые ошибки в защите нивелируют это всё, - рассказал Нагорняк.