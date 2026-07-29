Павел Василенко

Неймар официально подтвердил, что больше не будет выступать за сборную Бразилии. О своем окончательном решении лучший бомбардир в истории «селесао» объявил на пресс-конференции.

34-летний форвард вернулся в национальную команду специально на чемпионат мира-2026 после длительного восстановления от травм. На турнире он получал немного игрового времени, но все же смог отметиться голом в матче 1/8 финала против Норвегии (1:2).

После той встречи Неймар заявил, что завершает международную карьеру, а теперь подтвердил это окончательно.

«Чемпионат мира-2030? Нет, меня там не будет. Мое время в сборной Бразилии закончилось. Я создал там свою историю, пережил невероятные моменты. Я пролил кровь, отдал свою жизнь и всегда боролся за желтую футболку. Но настал момент, когда я больше не хочу ее надевать», – сказал эмоциональный Неймар.

Форвард покидает национальную команду ее лучшим бомбардиром. На его счету 80 голов в 130 матчах за Бразилию – на три больше, чем у легендарного Пеле. По количеству проведенных матчей он уступает лишь Кафу, который сыграл 142 матча.

Несмотря на завершение международной карьеры, Неймар пока не планирует прощаться с клубным футболом. В настоящее время он выступает за Сантос, а его контракт с бразильским клубом действует до конца 2026 года. Вопрос о продолжении контракта и дальнейшей карьере нападающего остается открытым.