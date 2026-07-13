Павел Василенко

Прошло всего несколько дней после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира-2026, как главная звезда команды Неймар уже оказался в центре нового скандала. По информации Goal, 34-летнего футболиста заметили сначала в одном из парков развлечений Орландо, где он передвигался на электросамокате, а затем – на покерном турнире в Лас-Вегасе.

Seis dias depois da eliminação do Brasil na Copa, Neymar participou de um torneio de poker em Las Vegas, nos Estados Unidos.



📹 @WSOP pic.twitter.com/7YKJCJf4Uh — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 12, 2026

Именно эти кадры вызвали волну возмущения среди бразильских болельщиков. Многие раскритиковали поведение форварда, считая, что после очередного неудачного выступления на мундиале он должен был переживать поражение вместе с страной, а не демонстрировать беззаботный отдых. Особенно активно в соцсетях обсуждают его появление в Орландо, что снова породило дискуссии о физической готовности Неймара во время турнира.

Напомним, после выбытия Бразилии с чемпионата мира нападающий объявил о завершении международной карьеры. За национальную команду он провел 130 матчей и забил 80 голов, став лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.