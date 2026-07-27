Павел Василенко

Неймар оказался в центре нового скандала в Сантосе. По информации бразильских СМИ, поведение 33-летнего футболиста во время перерыва матча против Шапекоэнсе вызвало серьезное недовольство среди игроков, тренерского штаба и руководства клуба.

Как сообщает Globo Esporte, после первого тайма Неймар сильно раскритиковал молодых партнеров по команде. Больше всего досталось полузащитнику Габриэлю Бонтемпо и защитнику Жоау Ананиасу. По данным источника, лидер команды оскорбительно высказался в адрес Бонтемпо, а также подверг сомнению футбольные качества Ананиаса.

Инцидент произошел, когда Сантос вел в счете 1:0. Несмотря на преимущество, атмосфера в раздевалке была напряженной, а после перерыва команда потеряла контроль над игрой и избежала поражения только в конце матча благодаря пенальти, который реализовал сам Неймар.

Сообщается, что этот конфликт еще больше ухудшил отношения между бразильской звездой и другими футболистами. Внутри клуба атмосферу называют напряженной, а некоторые иностранные игроки якобы чувствуют себя запуганными из-за постоянной критики со стороны Неймара после каждой ошибки на поле.

Руководство Сантоса уже готовит внутреннюю встречу, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Представители Неймара отказались от комментариев, заявив, что им «нечего декларировать». В то же время Габриэль Бонтемпо через свою пресс-службу опроверг информацию о личных оскорблениях, назвав ситуацию «общей выговором». Аналогичную позицию занял и Жоау Ананиас, который подтвердил жесткий разговор, но отрицал личный конфликт с партнером.

Это уже не первый скандал с участием Неймара после его возвращения в Сантос. В прошлом году после критики со стороны форварда молодой нападающий Давид Вашингтон, который сейчас выступает за Челси, расплакался в раздевалке. В этом году также сообщалось о конфликте с Робиньо-младшим во время тренировки, после которого Неймару пришлось публично извиняться.

Дополнительное недовольство внутри клуба вызвал и недавний поступок нападающего. Пока Сантос играл матч Кубка Южной Америки против Универсидад Сентраль, Неймар остался в Бразилии и принял участие в покерном турнире. После волны критики футболист резко ответил в соцсетях, а затем отпраздновал гол в ворота Шапекоэнсе, имитируя покерную комбинацию.

На данный момент контракт Неймара с Сантосом действует до 31 декабря. В текущем сезоне он является вторым лучшим бомбардиром команды с шестью голами, однако следующий матч против Атлетико Минейро пропустит из-за перебора желтых карточек.