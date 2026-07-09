Павел Василенко

Мексиканская федерация футбола официально объявила о смене главного тренера национальной сборной. Как и ожидалось, Хавьер Агирре покинул свою должность, а новым наставником команды стал легендарный Рафаэль Маркес.

О кадровых изменениях федерация сообщила в двух отдельных заявлениях. Сначала была выражена благодарность Агирре, который трижды возглавлял сборную Мексики и выводил её на чемпионаты мира 2002, 2010 и 2026 годов. На прощание специалисту посвятили эмоциональный видеоролик, назвав его одним из символов мексиканского футбола. Успешное выступление команды на домашнем мундиале лишь подчеркнуло его вклад в развитие сборной.

Одновременно федерация подтвердила назначение Рафа Маркеса. Легендарный экс-защитник Барселоны и один из лучших футболистов в истории Мексики, который сыграл на пяти чемпионатах мира, теперь начинает новый этап карьеры уже как главный тренер национальной команды.

Сообщается, что к тренерскому штабу 47-летнего Маркеса может присоединиться еще один бывший лидер сборной – Андрес Гуардадо. В настоящее время он работает с молодежной командой Севильи, а его назначение могут официально подтвердить в ближайшие недели.