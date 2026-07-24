Павел Василенко

Челси близок к оформлению еще одного дорогого трансфера. Лондонский клуб завершает переход центрального защитника сборной Франции Максенса Лакруа из Кристал Пэлас.

По информации The Athletic, 26-летний футболист должен пройти медицинское обследование уже в пятницу, после чего подпишет контракт с «синими», рассчитанный до лета 2032 года. Сумма сделки составит около 52 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Лакруа был одним из ключевых футболистов команды Оливера Гласнера. Защитник провел 55 матчей во всех турнирах и неизменно выходил в стартовом составе. Он помог Кристал Пэлас одержать победу в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля, а также сыграл полный финал Лиги конференций, в котором его команда обыграла Райо Вальекано и завоевала первый еврокубковый трофей в своей истории.

Успешные выступления на клубном уровне принесли Лакруа вызов в сборную Франции на чемпионат мира-2026. На мундиале защитник принял участие в трех матчах, после чего привлек внимание Челси, который теперь готовится официально завершить одну из самых дорогих сделок этого трансферного окна.