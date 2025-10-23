В четверг, 23 октября, киевское Динамо проведет второй матч в групповом этапе Лиги конференций сезона 2025/26. Команда Александра Шовковского на выезде встретится с Самсунспором. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Самсунспор – Динамо

Трансляцию поединка покажет медиасервис MEGOGO по подписке «Спорт» или во всех версиях MEGOPACK. Также встречу можно будет бесплатно посмотреть в прямом эфире на телеканале MEGOGO СПОРТ (в Т2 и кабельных сетях).

Комментировать матч будут Александр Новак и Виталий Похвала.

В первом туре Лиги конференций Динамо уступило английскому Кристал Пэлас (0:2), тогда как Самсунспор одержал минимальную победу над Легией из Варшавы (1:0).

В текущем сезоне Лиги конференций соревнуются 36 команд. Восемь лучших по итогам группового этапа напрямую выходят в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е место разыграют еще восемь путевок в плей-офф.