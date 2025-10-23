Главный тренер Шахтера Арда Туран рассказал о подготовке к матчу второго тура общего этапа Лиги конференций против Легии. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Именно я принял эту ситуацию в начале. После 20 матчей я очень доволен. Считаю, что единственные 90 минут, которые мы проиграли, были с ЛНЗ. Это единственная игра, которую я могу принять как проигранную в плане нашей игры, в остальном я очень доволен. Но, конечно, непросто потерять шестерых важных футболистов в начале сезона всего за два месяца. Это Алисон, Эгиналду, Невертон, Кевин, Судаков, Траоре. Сложно, но мы не будем прятаться за оправданиями.

Футбол – очень тактическая игра, но в конечном итоге все сводится к уличной игре, которая состоит из индивидуальных дуэлей. И иногда мои футболисты должны показать скорость, этот скачок в своих действиях, потому что мы не можем играть идеально во всех 20 матчах. Мейреллиш не может забивать по два гола в каждой игре. Изаки, Лукас – они тоже иногда будут играть плохо. Но я здесь, чтобы улучшать их игру, и они действительно прогрессируют. Поэтому я считаю, что наш состав способен выступать в трёх турнирах, потому что мои футболисты продолжат расти.

Легия – одна из команд с наибольшим количеством подач в своей лиге. Они ставят своего шестого номера между центральными защитниками, фулбеков используют очень высоко. Они много подают, а игроки с противоположного фланга во время подачи заходят плотно в штрафную площадку. Именно поэтому я объяснил своим игрокам важность перехода от зонной защиты к персональной. И это может быть такой себе особенный подарок от меня вам. Но никому не рассказывайте. Только между нами двумя.