Павел Василенко

Барселона в последнее время имеет проблемы с рядом травм. Согласно последним сообщениям, еще один игрок выбыл из игры перед матчем с Жироной украинцев Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.

В последние дни появились сообщения о травмах Роберта Левандовски и Рафиньи. Поляк точно пропустит Эль Класико на следующей неделе.

В отсутствие Левандовски, казалось, что главный тренер Барселоны Ханси Флик выберет Феррана Торреса в субботнем матче против Жироны.

Однако испанец не принимал участия в тренировке с остальной командой в пятницу. По сообщениям СМИ, он не сможет принять участие в предстоящем матче.

Клуб уже подтвердил новость. Торрес растянул мышцу бедра левой ноги. Он получил травму во время матчей отбора ЧМ-2026 в сборной Испании.

Ожидается, что Флик в этой ситуации выберет Маркуса Рэшфорда центральным форвардом.