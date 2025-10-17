Английский нападающий Барселоны Маркос Рэшфорд рассказал, что переезд в Испанию оказался для него удачным шагом. Форвард отметил, что именно этот клуб соответствует его ожиданиям и амбициям.

«Переезд в Барселону освежил меня. Я в хорошей форме, но знаю, что еще не раскрыл весь свой потенциал. После тяжелого сезона мне нужна была перезагрузка, чтобы снова найти свою лучшую версию», – приводит слова Рэшфорда инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

На данный момент Рэшфорд провел за «сине-гранатовых» 10 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона нацелилась на звезду сборной Испании.