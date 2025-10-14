Лидер «Барселоны» не сыграет против команды Ваната и Цыганкова.
Рафинья продолжает восстанавливаться после травмы
около 2 часов назад
Участие вингера Барселоны Рафиньи в матче против Жироны, который состоится 18 октября, исключено, сообщает испанское издание Sport.
28-летний бразилец продолжает восстанавливаться после травмы, ограничиваясь тренировками в зале и не выходя на поле.
В текущем сезоне 2025/26 Рафинья провел семь поединков, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Ожидается, что он сможет вернуться в состав на следующей неделе, когда Барселона будет готовиться к встречам с Олимпиакосом в Лиге чемпионов (21 октября) и Реалом в Ла Лиге (26 октября).
Подопечные Ханса-Дитера Флика занимают вторую строчку в чемпионате Испании. Ранее сообщалось, что форвард Барселоны получил травму.
