Павел Василенко

Это – последняя такая представительная пауза в футболе. С 2026 года календарь международных матчей претерпит существенные изменения.

ФИФА официально подтвердила новую структуру: сентябрьская и октябрьская паузы будут объединены в один продленный трёхнедельный период, в течение которого сборные смогут провести до четырёх матчей.

Ранее национальные команды собирались дважды осенью – в начале сентября и в середине октября, играя по два матча. Отныне эти даты сливаются в единый блок в конце сентября – начале октября.

Хотя общее количество международных матчей не изменится, новая система сделает календарь клубных турниров более стабильным и уменьшит количество пауз в сильнейших европейских лигах – АПЛ, Ла Лиге и Бундеслиге.

Первая обновленная представительная пауза стартует осенью 2026 года – именно тогда европейские сборные проведут четыре стартовые матча Лиги наций сезона 2026/27.

Последние туры чемпионатов перед паузой состоятся 19–20 сентября 2026 года, а игры возобновятся 10–11 октября.