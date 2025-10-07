Павел Василенко

Полузащитник испанской Жироны Виктор Цыганков из-за травмы не поможет сборной Украины в матчах отбора ЧМ-2026 против Исландии (10 октября, Рейкьявик) и Азербайджана (13 октября, Краков). Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

После двух туров в группе D ситуация для Украины остаётся непростой: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1) оставили команду на третьем месте в таблице.

Календарь матчей группы D (отбор ЧМ-2026)

3 тур – 10 октября

Исландия – Украина (21:45)

Франция – Азербайджан (21:45)

4 тур – 13 октября

Украина – Азербайджан (21:45)

Исландия – Франция (21:45)

5 тур – 13 ноября

Азербайджан – Исландия (19:00)

Франция – Украина (21:45)

6 тур – 16 ноября

Украина – Исландия (19:00)

Азербайджан – Франция (19:00)