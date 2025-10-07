Ключевой игрок сборной Украины не поможет команде Реброва в октябрьских матчах отбора ЧМ-2026
Футболист имеет проблемы со здоровьем
19 минут назад
Полузащитник испанской Жироны Виктор Цыганков из-за травмы не поможет сборной Украины в матчах отбора ЧМ-2026 против Исландии (10 октября, Рейкьявик) и Азербайджана (13 октября, Краков). Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
После двух туров в группе D ситуация для Украины остаётся непростой: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1) оставили команду на третьем месте в таблице.
Календарь матчей группы D (отбор ЧМ-2026)
3 тур – 10 октября
Исландия – Украина (21:45)
Франция – Азербайджан (21:45)
4 тур – 13 октября
Украина – Азербайджан (21:45)
Исландия – Франция (21:45)
5 тур – 13 ноября
Азербайджан – Исландия (19:00)
Франция – Украина (21:45)
6 тур – 16 ноября
Украина – Исландия (19:00)
Азербайджан – Франция (19:00)