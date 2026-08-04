Павел Василенко

Владимир Петкович больше не возглавляет сборную Алжира. Алжирская федерация футбола официально подтвердила, что стороны по взаимному согласию разорвали контракт, хотя лишь в конце марта договорились о продолжении сотрудничества.

Причины досрочного прекращения работы не разглашаются, однако решение стало неожиданностью для футбольного сообщества.

По информации местных СМИ, без работы швейцарско-боснийский специалист может оставаться недолго. Главным претендентом на его назначение называют сборную Саудовской Аравии, которая ищет наставника для долгосрочного проекта с прицелом на домашний чемпионат мира 2034 года.

Руководство саудовской федерации высоко оценивает международный опыт Петковича. С 2014 по 2021 год он успешно работал со сборной Швейцарии, которую вывел на несколько крупных международных турниров, а затем возглавил национальную команду Алжира.

На чемпионате мира сборная Алжира под руководством Петковича дошла до 1/8 финала, где уступила Швейцарии со счётом 0:2.