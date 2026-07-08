Павел Василенко

Златко Далич покинул пост главного тренера сборной Хорватии. Решение было принято после вылета команды из чемпионата мира-2026, где они прекратили борьбу уже на стадии 1/8 финала, уступив Португалии со счетом 1:2.

Хорватский футбольный союз официально подтвердил завершение сотрудничества с наставником, который возглавлял национальную команду с октября 2017 года. В федерации поблагодарили Далича за почти девять лет работы, назвав его тренером, который навсегда изменил историю хорватского футбола.

Именно под его руководством Хорватия завоевала серебряные медали чемпионата мира-2018, бронзу мундиаля-2022 в Катаре и достигла финала Лиги наций в 2023 году. Благодаря этим достижениям Далич считается самым успешным наставником в истории сборной.

До прихода в национальную команду он работал с Вартексом, Риекой, Славен Белупо, а также возглавлял клубы Аль-Файсали, Аль-Хилал и Аль-Айн на Ближнем Востоке.

Главным претендентом на пост нового наставника сборной Хорватии местные СМИ называют Славена Билича.