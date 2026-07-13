Павел Василенко

Немецкий футбольный союз (DFB) столкнулся с серьёзными финансовыми последствиями после неудачного выступления сборной на чемпионате мира-2026. По предварительным оценкам организации, дефицит бюджета составит около 9,4–10 миллионов евро. Основными причинами стали досрочный вылет команды из турнира и выплата компенсации бывшему главному тренеру Юлиану Нагельсманну.

Сборная Германии сенсационно прекратила борьбу уже на стадии 1/8 финала, уступив Парагваю в серии пенальти. После этого федерация решила досрочно расторгнуть контракт с Нагельсманном, хотя раньше он должен был работать со сборной до Евро-2028.

«Мы оцениваем дефицит в 9,4 миллиона евро. Окончательная сумма станет известна в конце года», – заявил представитель DFB Стефан Грюнвальд.

Несмотря на значительные незапланированные расходы, в федерации не намерены драматизировать ситуацию. По словам Грюнвальда, DFB рассчитывает выровнять финансовые показатели в ближайшие годы благодаря внутренним корректировкам бюджета и возможному сокращению отдельных проектов. Руководство также надеется, что изменения в тренерском штабе положительно повлияют на спортивные результаты и финансовую стабильность организации.