Павел Василенко

Испанская федерация футбола объявила, что нападающий сборной Испании Ферран Торрес не сыграет в завтрашнем матче против Болгарии. Нападающий получил растяжение мышц, и было решено, что не стоит рисковать дальнейшими осложнениями. Он немедленно вернется в Барселону для дальнейших медицинских обследований.

«Ферран Торрес сообщил штабу команды о мышечном дискомфорте, после чего его осмотрел медицинский персонал, было выявлено перегрузку мышц, но без повреждений. Его клуб – Барселона – был подробно информирован о состоянии игрока», – описывается состояние игрока в официальном заявлении испанской федерации.

Это еще один удар для тренера сборной Луиса де ла Фуэнте перед матчем с Болгарией, после того как Родри, Дин Хейсен, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Фабиан Руис, Нико Вильямс, Гави и Дани Карвахаль последовательно были исключены из его планов в течение последней недели.

Испанцы являются лидерами своей группы с 9 очками, а Болгария занимает последнее место с тремя баллами.