Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями от победы над командой Грузии (2:0) в рамках отбора к ЧМ-2026.

«К счастью, у нас есть отличная система подготовки молодежи, появляются отличные игроки. Это то, чем мы должны гордиться. Нам нужно справляться с травмами, неудачами. У нас есть отличная группа ребят, из которых можно выбирать, и это меня очень радует.

Очень трудно выиграть со счетом 5:0 или 6:0, как, по мнению некоторых, мы должны были бы сделать. Грузия защищалась организованно, с большим мужеством и имела замечательного вратаря.

Без Ламина Ямаля и Нико Вильямса мы просто использовали игроков с другими характеристиками. Однако суть команды четко определена. У нас есть качество во всех линиях. Мы можем добавить глубины своей игре с помощью Хорхе Де Фрутоса или Хесуса Родригеса.

Приятно получать профессиональное уважение, которое нам выразил Вилли Саньоль. Если у вас есть такая группа игроков, трудно ошибиться. Они работают как настоящие профессионалы. Они замечательные ребята. Отличная группа».