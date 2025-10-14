Эстония и Молдова не смогли выявить сильнейшего в матче отборочного турнира на ЧМ-2026
Битва аутсайдеров группы закончилась вничью
31 минуту назад
Фото: Google
Сборная Эстонии не смогла одержать победу в матче отбора к ЧМ-2026 против Молдовы - встреча завершилась вничью 1:1.
Уже на 12-й минуте Маттиас Кайт вывел хозяев вперед, но во втором тайме молдавская команда восстановила равновесие благодаря точному удару Штефана Бодиштяну.
После этой игры Эстония набрала четыре очка и остается на четвертой позиции в группе, удерживая преимущество в три балла над Молдовой. Лидерами продолжают быть Норвегия (18 очков), Италия (12) и Израиль (9).
Группа I
Эстония — Молдова 1:1
Голы: Кайт, 12 — Бодиштяну, 64.