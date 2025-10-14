Бондар: «Настраиваемся на первое место в группе отбора на ЧМ-2026»
Футболист высказался о победе сине-желтых
около 2 часов назад
Защитник сборной Украины Валерий Бондар в комментарии сайту Трибуна поделился эмоциями после матча против Азербайджана (2:1) в квалификации чемпионата мира 2026.
«Главная задача была набрать три очка. С этим справились и порадовали болельщиков. В принципе, удовлетворительно. Если честно, я не был в перерыве в раздевалке, поэтому не могу сказать, что говорил тренер.
Во время замены тренер сказал ничего не менять в игре. Играли так, как нужно было играть – 4-1-4-1. Я выходил играть крайним защитником.
Ноябрьские матчи? Сергей Ребров сказал, что все может быть, поэтому настраиваемся на первое место».
После четырех туров Украина занимает второе место с 7 очками. Лидером является сборная Франции с 10 очками. Третья позиция у Исландии (4), Азербайджан идет четвертым.
Календарь следующих матчей Украины в отборе ЧМ-2026
13 ноября 2025, Франция – Украина
16 ноября 2025, Украина – Исландия
Согласно регламенту, прямые путевки на чемпионат мира-2026 получат только победители групп. Команды, занявшие второе место, весной 2026 года сыграют в плей-офф за выход на Мундиаль.
Поделиться