Защитник сборной Украины Валерий Бондар в комментарии сайту Трибуна поделился эмоциями после матча против Азербайджана (2:1) в квалификации чемпионата мира 2026.

«Главная задача была набрать три очка. С этим справились и порадовали болельщиков. В принципе, удовлетворительно. Если честно, я не был в перерыве в раздевалке, поэтому не могу сказать, что говорил тренер.

Во время замены тренер сказал ничего не менять в игре. Играли так, как нужно было играть – 4-1-4-1. Я выходил играть крайним защитником.

Ноябрьские матчи? Сергей Ребров сказал, что все может быть, поэтому настраиваемся на первое место».