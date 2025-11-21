Сергей Разумовский

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал в своем Instagram так называемый «мирный план Трампа» по урегулированию войны против рф, который недавно был опубликован в медиа.

Россия продолжает убивать невинных людей в Украине. Ежедневно эти монстры терроризируют мирное население. Эта война направлена против детей, женщин и бабушек, которые не могут себя защитить. В то же время Россия ведет тайные переговоры с США о принудительном завершении войны на своих условиях. Это полный провал со стороны США, и если Европа также примет эти условия, это будет катастрофа. Евгений Левченко

По данным Politico, Белый дом якобы готовится обнародовать мирное соглашение с россией, которое якобы содержит 28 пунктов, в частности требования сделать русский язык официальным в Украине и сократить численность Вооруженных сил Украины. Официального подтверждения такого соглашения со стороны США или Украины на данный момент нет.

