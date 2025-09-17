Главный тренер Реала Хаби Алонсо подвел итоги матча 1 тура Лиги чемпионов против Марселя (1:0). Его слова приводит Marca.

В игре произошло много всего, мы хорошо провели первые полчаса - было много моментов, мы могли повести в счете, но пропустили. Затем игра стала более равной, во втором тайме мы атаковали, не создавая столько моментов, но у меня было ощущение, что мы работали, пока удаление Карвахаля не усложнило ситуацию.

Мы продемонстрировали дух Лиги чемпионов на «Бернабеу», и счет 2:1 позволил нам обороняться вдесятером и получить три очень важных очка. Мы несколько раз перехватывали мяч на половине поля соперника, быстро подключались, но это была очень хорошая игра. Во втором тайме игра немного замедлилась, и после удаления она пошла по-другому.

Удаление можно было избежать, это очень досадно, и нам придется поговорить об этом. То, что сказал судья - другой вопрос. Мбаппе сыграл неплохо, он на правильном пути, забил два гола и оказал огромное влияние. У него хороший личный и футбольный опыт, и я счастлив работать с ним. Здесь много ярких личностей, и я очень рад, - сказал Алонсо.