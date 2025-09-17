Главный тренер Ювентуса Игор Тудор подвел итоги матча 1 тура Лиги чемпионов против Боруссии Д (4:4). Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Если мы продолжим играть так же, конца этому не будет. Играть против очень сложной команды после «Интера» было очень тяжело. Но мы показали, что у нас есть воля к победе и отличная скамейка запасных, и это хороший знак.

У нас были некоторые проблемы, но мы опасно атаковали. Мы пропускали после стандартов, и этого можно было избежать, но были и яркие индивидуальные действия, как у Йылдыза. Я рад, поскольку, учитывая обстоятельства, мы не могли сыграть еще лучше.

У нас нет игроков стартового состава. Результат матчей решается в последние 20 минут, и после введения правила пяти замен футбол изменился. Проблема заключается в необходимости играть каждые три дня: Кенан к концу матча исчерпался, но мы согласны на эту прекрасную ничью. Ничего страшного, это было лучшее, на что мы способны сейчас, - рассказал Тудор.