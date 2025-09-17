Сергей Стаднюк

В стартовом туре основного этапа Лиги чемпионов Бенфика на своем поле сенсационно уступила Карабаху со счетом 2:3.

«Орлы» уверенно начали матч. Уже на 6-й минуте Барренчеа открыл счет, а на 16-й Павлидис удвоил преимущество после передачи Георгия Судакова, для которого это уже был второй результативный пас в матче. Азербайджанский клуб быстро вернул интригу – на 30-й минуте отличился Леандру Андраде.

После перерыва Дуран сравнял счет, переиграв украинского голкипера хозяев Анатолия Трубина. Кульминация же наступила на 86-й минуте, когда еще один украинец Алексей Кащук, вышедший на замену в составе Карабаха, забил победный мяч, подарив своей команде исторический триумф в Лиссабоне.

К вашему вниманию обзор матча.

После сенсационного провала президент Бенфики Руи Кошта объявил о расставании с главным тренером Бруну Лаже.