Сергей Разумовский

Александрия объявила о важных изменениях в сотрудничестве с техническими партнерами клуба. Начиная с сезона 2026/27, команду будет экипировать итальянский производитель спортивной одежды Kappa.

Таким образом, завершилось многолетнее сотрудничество Александрии с американской компанией Nike. Бренд оставался техническим партнером «горожан» с 2009 года, так что в целом взаимодействие между сторонами длилось более 15 лет.

Новый партнер уже представил первые варианты экипировки команды. Александрия опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала два комплекта формы, подготовленные Kappa для клуба. Оба варианта имеют традиционные для команды цвета, однако выполнены в разных оттенках.

Основной комплект формы окрашен в желтый цвет. Второй вариант экипировки имеет зеленое окрашивание. Именно эти комплекты Александрия будет использовать в своих матчах в новом сезоне.

Смена технического партнера происходит на фоне нового этапа в истории клуба. По итогам предыдущей кампании команда покинула украинскую Премьер-лигу и начинает выступления в Первой лиге.

Свой первый матч в новом сезоне Александрия проведет 24 июля. Возвращение во второй по силе дивизион украинского футбола станет для клуба серьезным испытанием.