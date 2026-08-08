Павел Василенко

Марлон Гомес в 2025 году был близок к переходу из донецкого Шахтера в Лейпциг. Однако трансфер так и не состоялся, и бразильский полузащитник остался в украинском клубе.

Полузащитник не жалеет о своем решении, хотя признает: война в Украине заставляет его задумываться о дальнейшем развитии карьеры. По словам Гомеса, Шахтер создает для футболистов отличные условия, а отношение к легионерам остается на высшем уровне.

«Після приїзду сюди я зрозумів, чому так багато бразильців так довго залишалися у Шахтарі. Клуб дуже гостинний, ставиться до тебе виключно добре та надає всю необхідну інфраструктуру. До війни можна було мріяти про довгу кар'єру тут. Сьогодні це все ще чудовий клуб, але війна все ускладнює. Ми їздимо автобусом, адже немає авіасполучення, а клуб був змушений залишити Донецьк. Найбільша проблема – не Шахтар, а війна. Ми граємо на «Арені Львів», це дуже гарний стадіон, але це не наш дім», – розповів бразилець в інтерв'ю ESPN.

Гомес переехал в Шахтер в начале 2024 года из Васко да Гама за 12 миллионов евро. За донецкий клуб он провел 81 матч, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Также дважды выиграл чемпионат и Кубок Украины. Его контракт действителен до конца 2028 года.