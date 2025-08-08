Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин не намерен менять клубную прописку, информирует Grada3.

Как отмечает источник, 26-летний голкипер прекрасно понимает, что пробиться в стартовый состав при наличии бельгийца Тибо Куртуа будет очень непросто. Однако это не повлияло на его намерение продолжать карьеру в Реале. Лунин и его семья чувствуют себя комфортно в Мадриде, а сам Андрей уверен в своих силах и надеется, что со временем, когда возраст начнет сказываться на игре Куртуа, он сможет стать основным стражем ворот команды.

В то же время украинец осознает, что даже возможный уход бельгийца не гарантирует ему автоматического места в основе, поэтому он готов усердно работать, чтобы доказать свое право на позицию первого номера.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 встреч, пропустил 19 мячей и шесть раз сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что Лунин выбрал клуб на следующий сезон.