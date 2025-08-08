Павел Василенко

Испанские СМИ заметили, что мадридский Реал демонстративно молчит относительно своих номинантов на «Золотой мяч». Трое игроков Королевского клуба – Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем – попали в список 30 игроков, которые будут бороться за самую престижную индивидуальную награду в футболе.

Несмотря на это, социальные сети Реала вообще не потрудились объявить своих номинированных игроков в различных категориях – в отличие практически от всех других клубов.

Этот своеобразный бойкот со стороны Реала не удивляет, учитывая то, что случилось в прошлом году. В то время Винисиус Жуниор считался большим фаворитом на «Золотой мяч», но накануне церемонии стало известно, что награду получит полузащитник Манчестер Сити Родри, что разозлило руководство мадридского клуба.

Никто из мадридского Реала не поехал в Париж на гала-вечер. Клуб даже отменил специальную почти пятитичасовую программу, посвященную «Золотому мячу», которую готовил для RMTV.

Церемония состоится 22 сентября этого года, и будет интересно посмотреть, будут ли представители Реала на этот раз в Париже.