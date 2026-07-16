Сергей Разумовский

Сборные Аргентины и Испании впервые в истории сыграют между собой в матче плей-офф чемпионата мира. И произойдет это сразу в главном поединке турнира — финале ЧМ-2026.

Именно Аргентина и Испания определят нового чемпиона мира. Обе команды успешно преодолели полуфинальную стадию и вышли в решающий матч мундиаля.

Аргентинцы в полуфинале одержали победу над сборной Англии со счетом 2:1. Испания, в свою очередь, уверенно прошла Францию, обыграв соперника 2:0. Таким образом, в финале сойдутся две сборные, которые ранее ни разу не пересекались в плей-офф чемпионатов мира.

В целом на Мундиалях Аргентина и Испания встречались лишь однажды. Это произошло еще на чемпионате мира 1966 года во время группового этапа. Тогда победу праздновала сборная Аргентины, которая обыграла Испанию со счетом 2:1.

Кроме официального матча на ЧМ-1966, команды неоднократно играли между собой в товарищеских поединках. В общей сложности Аргентина и Испания провели 13 таких встреч. В них преимущество за испанцами: шесть побед одержала Испания, пять раз выигрывала Аргентина, еще два матча завершились вничью.

Финальный матч чемпионата мира-2026 состоится 19 июля на МетЛайф Стэдиум в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало решающей встречи — в 22:00.

Напомним, в полуфинале против Англии нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил ассистентский дубль. Он совершал результативные действия в каждом из семи матчей ЧМ-2026, в которых принимал участие.