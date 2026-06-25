Голанд: «Матч с Францией меня уже мало волнует»
Звездный нападающий заявил об отсутствии мотивации перед игрой
около 1 часа назадПодписаться в
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Франции в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026. Слова приводит Actu Foot в соцсетях.
Честно говоря, сейчас этот матч меня уже мало волнует! Мы вышли в следующий этап — нам удалось пройти дальше, это невероятно, так что этот матч уже не особенно меня интересует. Скорее всего, они победят нас и выиграют турнир.
Норвежская национальная команда набрала шесть очков в первых двух турах и досрочно обеспечила себе путёвку в плей-офф, в данный момент занимая второе место в группе I.
Матч ЧМ-2026 Франция — Норвегия оказался под угрозой срыва из-за непогоды.
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