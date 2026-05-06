Сергей Разумовский

Журналист, комментатор и телеведущий Игорь Цыганык поделился своей версией относительно допинг-скандала, возникшего вокруг вингера Челси и сборной Украины Михаила Мудрика.

Комментируя ситуацию с возможным обнаружением мельдония в организме украинского футболиста, Цыганык отметил, что, по его мнению, такой случай вряд ли можно объяснить одноразовым или случайным употреблением запрещенного вещества. Журналист предположил, что речь идет не о незначительной дозе, а о более серьезном количестве препарата, которое могло попадать в организм игрока не одномоментно.

По словам Цыганыка, если его понимание ситуации верно, то история с мельдонием могла иметь системный характер. Он не исключает, что кто-то из близкого окружения Мудрика мог действовать сознательно и влиять на процесс таким образом, что футболист оказался в центре громкого скандала.

В то же время журналист подчеркнул, что эта ситуация является чрезвычайно болезненной для украинского футбола. По его мнению, возможные последствия допингового дела могут оказаться очень серьезными не только для самого Мудрика, но и для сборной Украины, ведь речь идет об одном из самых перспективных и талантливых игроков своего поколения.

Цыганык считает, что потенциальная потеря Мудрика на длительный срок стала бы большой проблемой для украинского футбола. Он подчеркнул, что футболист имеет значительный потенциал, уже успел заявить о себе на высоком уровне и остается важной фигурой как для национальной команды, так и для клубной карьеры в Англии.

Напомним, решение о дисквалификации Мудрика официально приняли уже давно.