Сергей Разумовский

Вингер Челси Михаил Мудрик получил максимально возможную четырехлетнюю дисквалификацию за обвинения в употреблении допинга. Это обострило дискуссию в Англии вокруг кадровой политики лондонского клуба и его давних проблем на левом фланге атаки. На этом фоне футбольный обозреватель Daily Mail обратил внимание на показательную тенденцию, которую он фактически охарактеризовал как настоящее «проклятие» для Челси, связанное именно с позицией левого вингера.

Журналист Киран Гилл отметил, что история с Мудриком стала лишь очередным эпизодом в череде неудач, которые преследуют Челси на этом участке поля. Украинец, за которого клуб заплатил 89 миллионов фунтов стерлингов [ещё не заплатил, так как 30% из них – бонусы для Шахтёра], в настоящее время отстранён от футбола после неудачного допинг-теста и не выходил на поле с 28 ноября 2024 года. Именно вокруг этой ситуации и возникла новая волна критики, поскольку Мудрик в своё время рассматривался как один из самых дорогостоящих и перспективных проектов клуба в атаке.

Однако, как подчеркивает Гилл, Мудрик далеко не единственный футболист, чья карьера или пребывание в Челси на левом фланге оказались проблемными. Среди таких примеров он привёл Рахима Стерлинга, трансфер которого в своё время обошёлся лондонцам в 50 миллионов фунтов. Несмотря на большие ожидания, англичанин в итоге оказался вне основной обоймы, был переведен в резерв, а затем покинул клуб после досрочного расторжения контракта.

Ещё одним примером журналист назвал Джейдона Санчо. Его приход в Челси состоялся на правах аренды, однако этот союз также не дал желаемого эффекта. По информации обозревателя, клуб даже заплатил 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы не оформлять полноценный трансфер после завершения единственного сезона игрока в синей футболке. Такое развитие событий лишь усилило впечатление, что Челси системно не может найти стабильное и эффективное решение для левого края атаки.

В своём списке Гилл также упомянул Джейми Гиттенса, которого оценивают в 52 миллиона фунтов стерлингов. По словам журналиста, этот футболист пока что не оправдал возложенных на него надежд в Премьер-лиге: он не забил ни одного мяча, отдал лишь две результативные передачи, а с января ещё и находится вне игры из-за травмы. Такая статистика, по мнению автора, также подпитывает разговоры о системных трудностях клуба именно на этой позиции.

Отдельно обозреватель обратил внимание и на ситуацию с Алехандро Гарначо, который, по его словам, перешёл в Челси из Манчестер Юнайтед за 40 миллионов фунтов стерлингов. При этом журналист довольно критично оценил перспективы аргентинца в лондонской команде. Он упомянул, что в последнем матче против Лидса болельщики положительно отреагировали на его замену на Коул Палмера, а самого Гарначо охарактеризовал как приятного парня, который, впрочем, якобы не подходит Челси. По мнению Гилла, уже этим летом клуб должен рассмотреть вариант с его продажей.

Таким образом, в британских медиа история с возможным длительным наказанием Мудрика стала не только отдельной новостью об украинском футболисте, но и приводом снова вернуться к более широкой проблеме Челси. Речь идет о многолетней нестабильности на левом фланге, где клуб тратил большие суммы, менял исполнителей, однако так и не получил стабильной отдачи, на которую рассчитывал. Именно поэтому слова о «проклятии» этой позиции в лондонской команде всё чаще звучат уже не как эмоциональное преувеличение, а как меткое обобщение неудачного кадрового курса.

Ранее сообщалось, что Мудрик оспаривает решение FA по допингу в CAS.