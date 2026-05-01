Сергей Разумовский

Футбольная ассоциация Англии еще в январе приняла решение о дисквалификации вингера Челси Михаила Мудрика. Об этом сообщает BBC Sport, уточняя, что информация о санкциях длительное время оставалась непубличной.

По данным источника, об этом решении знало лишь очень ограниченное круг людей из ближайшего окружения футболиста, а также небольшое количество сотрудников Челси. Такая закрытость объясняется правилами антидопинговой программы FA, которая предусматривает максимальную конфиденциальность на всех этапах рассмотрения подобных дел.

Речь идет не только о результатах тестирования, но и о внутренних процедурах, юридических консультациях и официальных обсуждениях, которые проходят без огласки. В FA придерживаются такого подхода для того, чтобы защитить приватность спортсменов до окончательного завершения всех процессуальных действий.

Ранее в медиа уже появлялась информация, что Михаила Мудрика дисквалифицировали на четыре года. Впоследствии стало известно, что 26 февраля 2026 года украинский футболист обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд, оспаривая решение Футбольной ассоциации Англии, которая вела рассмотрение его дела.

Напомним, что еще в декабре 2024 года в организме Мудрика обнаружили запрещенное вещество мельдоний. С тех пор эта история приобрела значительный резонанс, так как речь идет об одном из самых известных украинских футболистов, который выступает на высоком уровне в английском чемпионате.

Последний на данный момент официальный матч Михаил Мудрик провел в конце ноября 2024 года. Тогда в матче группового этапа Лиги конференций сезона 2024/25 Челси на выезде обыграл Гайденхайм со счетом 2:0, а сам украинец отметился забитым мячом.

Ситуация вокруг футболиста остается одной из самых резонансных в его карьере, а окончательную точку в этом деле теперь может поставить рассмотрение апелляции в Спортивном арбитражном суде.