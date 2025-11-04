Павел Василенко

Криштиану Роналду, который дважды выступал за Манчестер Юнайтед, поделился своим видением нынешнего состояния легендарного клуба. В интервью Пирсу Моргану португалец признался, что с тревогой наблюдает за тем, как «красные дьяволы» теряют прежнее величие.

«Мне грустно видеть Манчестер Юнайтед в таком состоянии. Это все еще один из лучших клубов в мире, клуб, который навсегда останется в моем сердце», – сказал Роналду.

По словам звездного форварда, главная проблема заключается в нехватке сильной структуры управления и стратегического видения, которые когда-то определяли лицо клуба.

«Манчестер Юнайтед нуждается в умных, хороших людях, чтобы формировать будущее, как это было когда-то. Сейчас там нет структуры. Это не только вопрос тренера или игроков», – подчеркнул он.

Роналду также поддержал нынешнего наставника команды Рубена Аморима, отметив, что даже он не способен творить чудеса в таких условиях.

«Аморим делает все возможное. Но что он может сделать? Чудеса? Игроки хорошие, но не все понимают, что такое Манчестер Юнайтед», – резюмировал португалец.

Роналду покинул Манчестер Юнайтед в 2022 году после громкого интервью, но, как видно, сердцем до сих пор остаётся с клубом, который сделал его легендой.

В настоящее время 40-летний форвард выступает за Аль-Наср из Саудовской Аравии.