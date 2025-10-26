Павел Василенко

Криштиану Роналду продолжает переписывать футбольную историю. 40-летний форвард забил очередной мяч за Аль-Наср, помогая команде одержать выездную победу над Аль-Хазем – 2:0.

Португалец не слишком выделялся в первом тайме, но ближе к концу встречи вновь напомнил, кто он есть. На 88-й минуте после филигранного навеса Весли с правого фланга Роналду поразил ворота соперника, поставив точку в матче.

Этот гол стал 950-м в профессиональной карьере Роналду. Из них 106 он забил в футболке Аль-Насра.

Команда Жорже Жезуша идет без потерь – шесть побед в шести турах Саудовской Премьер-лиги.

Уже 28 октября Роналду и компания вернутся на поле в матче Кубка Короля против Аль-Иттихада.