40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый исторический рекорд по количеству голов в отборочных турнирах чемпионатов мира. В матче четвертого тура квалификации ЧМ-2026 против Венгрии опытный форвард оформил дубль в первом тайме, помогая своей команде выйти вперед — 2:1. В итоге матч завершился вничью 2:2, но именно эти два мяча стали юбилейными для Роналду — 40-м и 41-м в отборе к мировым первенствам.

Чемпионат мира-2026. Отборочный турнир. Европа. Группа F. 4-й тур

14 октября 2025, вторник. 21:45

Португалия – Венгрия 2:2

(А. Салай, 8 — 0:1; Роналду, 22 — 1:1; Роналду, 45+3 — 2:1; Собослаи, 90+1 — 2:2)

После этого матча Роналду обогнал предыдущего лидера — гватемальского нападающего Карлоса Руиса, у которого на счету было 39 голов. Теперь португалец — единоличный рекордсмен всех квалификаций чемпионатов мира. На втором месте Руис (39), третьим идет Лионель Месси (36), далее — иранец Али Даеи (35) и поляк Роберт Левандовский (33).

В настоящее время Криштиану Роналду продолжает карьеру на клубном уровне в составе саудовского Аль-Насра. Контракт португальца действителен до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.