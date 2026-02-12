Эвертон планирует выкупить контракт Джека Грилиша у Манчестер Сити за 25 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports со ссылкой на The I.

Несмотря на то, что английский полузащитник досрочно завершил сезон из-за травмы, ливерпульский клуб всерьез рассматривает вариант его полноценного трансфера. Грилиш выступает за Эвертон на правах аренды, однако полученный перелом стопы в матче против Астон Виллы 18 января поставил крест на его участии в сезоне.

Тем не менее в Эвертоне довольны вкладом игрока. В 22 матчах Грилиш отметился двумя голами и шестью результативными передачами, хотя сухая статистика, по мнению клуба, не в полной мере отражает его влияние на игру.

Ожидается, что активные переговоры между клубами начнутся после завершения сезона. В Эвертоне рассматривают возможный трансфер как долгосрочную инвестицию в опытного футболиста, способного стать одним из лидеров команды в следующей кампании.