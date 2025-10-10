Руководство Эвертона намерено предложить новый контракт защитнику сборной Украины Виталию Миколенко, сообщает TEAMtalk.

Клуб намерен усилить левый фланг обороны, однако стремится сохранить основного фулбека, который зарекомендовал себя как стабильный и надежный игрок стартового состава.

Текущее соглашение 26-летнего футболиста действует до 30 июня 2026 года, и, по информации источника, Эвертон имеет возможность автоматически продлить контракт еще на один год.

Миколенко выступает за клуб с января 2022 года и за это время провел 128 матчей, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Ранее Миколенко высказался перед игрой сборной Украины с Исландией.