Эвертон планирует продлить контракт с Миколенко.
Клуб высоко оценивает украинца
около 1 часа назад
Руководство Эвертона намерено предложить новый контракт защитнику сборной Украины Виталию Миколенко, сообщает TEAMtalk.
Клуб намерен усилить левый фланг обороны, однако стремится сохранить основного фулбека, который зарекомендовал себя как стабильный и надежный игрок стартового состава.
Текущее соглашение 26-летнего футболиста действует до 30 июня 2026 года, и, по информации источника, Эвертон имеет возможность автоматически продлить контракт еще на один год.
Миколенко выступает за клуб с января 2022 года и за это время провел 128 матчей, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.
По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
Ранее Миколенко высказался перед игрой сборной Украины с Исландией.
Поделиться