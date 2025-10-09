Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2026 против Исландии.

«Насыщенный календарь, но мы восстановились к сегодняшней тренировке. Будем готовиться, и завтра будем готовы к ответственному матчу.

Мы анализировали их последние матчи. Исландцы очень хорошо играют в стандартных положениях – и в атаке, и в обороне. Поэтому больше внимания мы обратили на эти моменты. И в общем, они стали лучше, на мой взгляд, по сравнению с тем матчем, когда мы последний раз играли с ними во Вроцлаве. Исландия стала больше играть на мяче, но все увидим завтра», – сказал Миколенко на пресс-конференции.