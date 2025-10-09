Миколенко: «Ісландцы стали лучше по сравнению с тем матчем, когда мы в последний раз играли»
Футболист оценил будущего соперника сине-желтых
20 минут назад
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2026 против Исландии.
«Насыщенный календарь, но мы восстановились к сегодняшней тренировке. Будем готовиться, и завтра будем готовы к ответственному матчу.
Мы анализировали их последние матчи. Исландцы очень хорошо играют в стандартных положениях – и в атаке, и в обороне. Поэтому больше внимания мы обратили на эти моменты. И в общем, они стали лучше, на мой взгляд, по сравнению с тем матчем, когда мы последний раз играли с ними во Вроцлаве. Исландия стала больше играть на мяче, но все увидим завтра», – сказал Миколенко на пресс-конференции.
После двух туров в группе D ситуация для Украины остается непростой: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1) оставили команду на третьем месте в таблице.
3 тур – 10 октября
Исландия – Украина (21:45)
Франция – Азербайджан (21:45)
Поделиться