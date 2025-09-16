Руководство Эвертона готово обсудить с агентами Джордана Пикфорда продление его контракта, сообщает журналист Бен Джейкобс для talkSPORT.

Клуб планирует обеспечить долгосрочное будущее 31-летнему голкиперу, чей контракт действует до июня 2027 года. По информации источника, ириски намерены предложить Пикфорду значительное повышение зарплаты, которая сейчас составляет около 120 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне АПЛ вратарь уже дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности из четырех сыгранных матчей. Всего за Эвертон он провел 323 поединка во всех турнирах.

Ранее главный тренер Эвертона высказался относительно Виталия Миколенко.