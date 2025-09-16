Эвертон планирует продлить контракт со своим лидером
Клуб предложит Пикфорду повышение зарплаты
около 1 часа назад
Джордан Пикфорд/фото: Эвертон
Руководство Эвертона готово обсудить с агентами Джордана Пикфорда продление его контракта, сообщает журналист Бен Джейкобс для talkSPORT.
Клуб планирует обеспечить долгосрочное будущее 31-летнему голкиперу, чей контракт действует до июня 2027 года. По информации источника, ириски намерены предложить Пикфорду значительное повышение зарплаты, которая сейчас составляет около 120 тысяч фунтов в неделю.
В текущем сезоне АПЛ вратарь уже дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности из четырех сыгранных матчей. Всего за Эвертон он провел 323 поединка во всех турнирах.
Ранее главный тренер Эвертона высказался относительно Виталия Миколенко.
Поделиться