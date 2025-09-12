Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес поделился последними новостями о защитнике сборной Украины Виталии Миколенко. Его слова приводит журналист Бен Диннери.

Виталий рядом с командой. Нам нужно посмотреть, сможет ли он играть или нет. Надеемся, что все будет в порядке.

В матче против Вулверхэмптона он что-то почувствовал. Сам говорил, что готов ехать в сборную Украины и помочь ей. Но уже там понял, что, возможно, все же не совсем хорошо, поэтому покинул расположение команды, - сказал Моэс.